Nasser Empfang für die Tournee-Stars

Regen und zeitweise starker, drehender Wind – Oberstdorf zeigte sich gestern von seiner Skisprung-unfreundlichen Seite. Die Qualifikation, die der Japaner Ryoyu Kobayashi für sich entschied, konnte mit Unterbrechungen durchgezogen werden, für das heutige Auftaktspringen der 70. Vierschanzentournee (16.30 Uhr live in ORF 1) sind die Wetteraussichten an der Schattenbergschanze allerdings nicht besser.

Die Österreicher zeigten sich insofern wetterfest, als sich alle sieben ÖSV-Adler für die K.o.-Duelle qualifizierten. Bester war Stefan Kraft als Siebenter (heute gegen Gregor Deschwanden/Sui) unmittelbar vor Jan Hörl (gegen Keiichi Sato/Jpn). "Mein Sprung war etwas ungestüm", verwies Kraft darauf, dass er zu sehr attackiert hatte.

Dank Daniel Huber (11.) und Daniel Tschofenigg (12.) stellten die Österreicher ein Drittel des ersten Dutzends. Gerade Huber äußerte sich als Fan von Regenbedingungen. "Es ist wie ,Wir ziehen in die Schlacht’. Wenn es die anderen vielleicht schon anzipft, dann noch einmal das Schäuferl drauflegen und noch motivierter sein", sagte der Salzburger.

Das erste Abtasten der Favoriten ging an Kobayashi, der sich mit fast fünf Punkten Vorsprung auf den deutschen Lokalmatador Karl Geiger und die beiden Norweger Halvor Egner Granerud und Johann Andre Forfang durchsetzte.

Vor dem Auftaktbewerb förderte der Tournee-Tross drei positive Corona-Tests zutage. Wie das Landratsamt Oberallgäu informierte, waren aber keine Athleten betroffen, sondern zwei Medienvertreter sowie ein Mitglied des estischen Teams. Auch für Geimpfte und Genesene gilt in Oberstdorf eine PCR-Testpflicht. Fans wurden nach den jüngsten Omikron-Entwicklungen an allen vier Austragungsorten untersagt. Zumindest muss sich so kein Zuschauer über Regen ärgern.

Hayböck auf dem Weg zurück

Vorerst nicht im Tournee-Aufgebot steht Michael Hayböck, der gestern mit einem zweiten Platz beim Continental Cup in Engelberg aufsteigende Form bewies. Nach einer Bandscheiben-Operation Anfang Oktober hat der 30-Jährige diese Woche in der Schweiz ein Comeback gefeiert. "Meine Fitness ist noch ausbaufähig, aber ich bin wirklich glücklich", kommentierte der Oberösterreicher, der beim ersten Bewerb am Vortag 19. geworden war. In den Weltcup möchte Hayböck bei der dritten Tournee-Station Anfang nächster Woche am Innsbrucker Bergisel zurückkehren.

Tournee für Frauen

Peter Kruijer, Präsident der Vierschanzentournee, geht davon aus, dass es die traditionsreiche Skisprungserie in naher Zukunft auch für Frauen geben wird. "Die vier Tournee-Orte wollen die Frauen-Vierschanzentournee haben. Da gibt es einen einstimmigen Beschluss, dass man möglichst bald damit starten kann", sagte der Deutsche.

Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht. Laut Kruijer könnte das aber schon in einem Jahr der Fall sein: "Wir würden es gerne im Frühjahr bei der FIS anmelden und dann im nächsten Jahr damit starten. Das ist meine Wunschvorstellung." Kruijer räumte gleichzeitig ein, dass es noch einige ungeklärte Fragen gibt.

Mario Stecher, sportlicher Leiter der ÖSV-Nordischen, unterstützt diese Pläne nicht, da ein eigenes Frauen-Projekt mitsamt Villach und Ljubno favorisiert werde. In Slowenien bestreiten Sara Marita Kramer und Co um den Jahreswechsel herum erstmals ein Silvesterturnier im K.o.-Modus.