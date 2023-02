Mühlbachers Punktlandung

Im Trainerteam der österreichischen Skispringerinnen rauchen die Köpfe. Heute will man das Team für die am Donnerstag startende WM in Planica bekannt geben. Das abgelaufene Wochenende machte die Entscheidungsfindung noch einmal schwieriger, weil mit der Innviertlerin Julia Mühlbacher eine 18-Jährige beim Weltcup in Rasnov mit ihrem ersten Karriere-Podestplatz gehörig aufzeigte.

Über 100 Minuten dauerte die WM-Generalprobe Samstagmittag in Rumänien. Und das, obwohl am Ende nur ein Durchgang wegen des zu starken Windes herausschaute. Aus österreichischer Sicht hatte der abgebrochene Bewerb aber ein gutes Ende. Die weiterhin souveräne Weltcup-Leaderin Eva Pinkelnig musste sich nach dem weitesten Sprung des Tages (86,5 Meter) nur der Norwegerin Anna Odine Ström um einen mickrigen Punkt geschlagen geben. Die Schalchenerin Mühlbacher, die für den ASVÖ SC Höhnhart springt, landete mit 83 Metern und 95,7 Punkten auf dem dritten Rang.

"Ich bin einfach überwältigt. Es war brutal schwierig und sehr turbulent", sagte die 18-Jährige, die vor zwei Wochen bei der Junioren-WM in Kanada Dritte wurde und dann bereits vergangenes Wochenende in Hinzenbach Weltcup-Punkte errang. Dabei hatte Mühlbacher zu Saisonstart noch mit einem Bandscheibenvorfall zu kämpfen.

Mit der Schildornerin Jacqueline Seifriedsberger auf Platz acht landete am Samstag auch noch eine dritte ÖSV-Springerin in den Top-Ten. Mühlbacher wie Seifriedsberger sind für Planica nun in der engeren Verlosung, Pinkelnig und Chiara Kreuzer gesetzt, während Sara Kramer in einer Formkrise steckt.

Bei den Herren war der ÖSV mit der B-Garnitur am Start. Andreas Wellinger (D) gewann das Einzel, Clemens Aigner war als Achter bester Heimischer. Gestern im Super-Team-Bewerb siegte Deutschland, Österreich mit Aigner/Philipp Aschenwald wurde Dritter.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl