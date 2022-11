Missglückter Start

Die Schwedin Hanna Öberg war beim Biathlon-Weltcupauftakt der Damen gestern in Kontiolahti im 15-km-Einzel das Maß der Dinge. Sie siegte vor der Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold (+36,5 Sek.). Wie schon tags zuvor die österreichischen Herren kamen auch die ÖSV-Damen zu keinem Spitzenergebnis. Lisa Hauser landete als beste Österreicherin mit drei Fehlern auf Platz 32.

Schon heute besteht die Chance auf Wiedergutmachung. Für die Damen geht es heute (13.35 Uhr) mit dem Staffelbewerb weiter. Bereits davor sind die Herren an der Reihe (10.55 Uhr, beides live ORF1).

Biathlon-Weltcup in Kontiolahti: Frauen, Einzel (15 km): 1. H. Öberg (Swe) 43:53,8 Minuten (1 Strafminute), 2. Tandrevold (Nor) +36,5 Sekunden (0), 3. Vittozzi (It) +39,7 (1); weiters: 32. Hauser +3:59,8 Min. (3), 33. Zdouc +4:06,6 (1); 50. Schwaiger +5:55,2 (4).