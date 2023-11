Michael Hayböck: "Ich habe das Gefühl, da geht noch was"

Gestern landeten Österreichs Skispringer in Finnland, wo am Wochenende in Ruka die neue Weltcupsaison beginnt. Für Michael Hayböck ist es schon seine 15., weshalb er sich nicht mehr "als junger Hüpfer" fühlt, wie er im OÖN-Interview zugibt. Der Theninger, der im Sommer seine Claudia geheiratet hat, über eine beschwerdefreie Vorbereitung, seinen weiteren Karriere-Fahrplan und einen Sommer-Wettkampf, auf den er gerne verzichtet hat.