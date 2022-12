Live ab 16 Uhr: Skisprung-Weltcup der Herren in Engelberg

Erster Höhepunkt in der noch jungen Skisprung-Saison: Die ÖSV-Adler starten aus guter Ausgangsposition. Stefan Kraft ist in ausgezeichneter Form, ebenso der Oberösterreicher Michael Hayböck, der beim Mixedbewerb in Titisee-Neustadt zwei ausgezeichnete Bewerbe abgeliefert hat - inklusive Weltcup-Sieg.

Kraft hat sich am Freitag in der Qualifikation für die ersten Engelberg-Bewerb nur Halvor Egner Granerud geschlagen geben müssen. Sein Rückstand auf den Norweger betrug fast acht Punkte, den polnischen Weltcupführenden Dawid Kubacki verwies der Salzburger aber fast ebenso deutlich an die dritte Stelle. Auch der Tiroler Routinier Manuel Fettner mischte in der Ausscheidung für den heutigen Samstag-Wettkampf als Fünfter ganz vorne mit. Wir berichten im Liveticker.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper