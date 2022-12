Lisa Hauser muss nun "viel essen und schlafen"

"So hat es wieder einen Sinn", sagte Leitner nach mehreren Enttäuschungen. Die besten Einzelergebnisse lieferte als Neunte und Zwölfte Lisa Hauser ab. Die 28-Jährige, die zum Auftakt in Kontiolahti einen Sprintsieg gefeiert hatte, zog angesichts ihrer von Erkrankungen geprägten Vorbereitung ein entsprechend positives Zwischenfazit. "Ich hätte vor der Saison nicht gedacht, dass es so gut läuft", sagte die Weltmeisterin, die mit Julia Schwaiger, Dunja Zdouc und der starken Debütantin Anna Gandler zu Staffelplatz neun gelaufen ist.

Wegen des guten Saisonverlaufs wird Hauser entgegen ihren ursprünglichen Plänen doch den anstehenden Weltcup in Frankreich bestreiten. "Ich muss mit der Energie haushalten", sagte die Tirolerin, die sich zum Aufladen ihrer Akkus zu zwei Tagen "mit viel Essen und Schlafen" verabschiedete.

Insgesamt 24.000 Zuschauer

Jubeln durften indes die Veranstalter: Auf die vier Wettkampftage verteilt wurden rund 24.000 Zuschauer in Hochfilzen gezählt, welche zu einem überwiegenden Teil aus Deutschland kamen. "Damit bin ich sehr zufrieden", sagte OK-Chef Franz Berger, "weil es wegen Corona ja zwei trockene Jahre waren, und jetzt ist es auch noch mit der Teuerung schwierig. Ich habe gesagt, wenn wir 20.000 haben, dann bin ich froh. Jetzt bin ich umso stolzer."

