Lisa Hauser: "Der dritte Platz ist ein Wahnsinn"

Lange hatte sie darauf warten müssen, nun ist es endlich passiert: Biathletin Lisa Hauser stand als Dritte in Oberhof (D) erstmals auf einem Weltcuppodest. "Der dritte Platz ist ein Wahnsinn", sagte die 27-Jährige jubelnd. Mit der achtschnellsten Laufzeit und einer Strafrunde hielt die Tirolerin im Sprint die Französin Julia Simon (4.) um knapp vier Sekunden auf Distanz. "Ich habe bis zum Schluss gezittert, dass es sich jetzt ausgegangen ist, ist unglaublich."

Für Österreichs Biathletinnen ist es erst der zweite Podestplatz, der erste – ein Sprintsieg von Katharina Innerhofer auf der Pokljuka – liegt bereits fast sieben Jahre zurück.

Der Sieg in Oberhof ging in überlegener Manier an die fehlerlose Norwegerin Tiril Eckhoff, die 29,6 Sekunden Vorsprung auf die Schwedin Hanna Öberg und 40,2 auf Hauser herausholte. Das wegen der Pandemie ohne Publikum abgehaltene Rennen sei wegen der Neuschneeverhältnisse extrem schwierig gewesen. "Läuferisch hat es aber richtig gut gepasst", sagte Hauser, die bisher drei fünfte Plätze (2016/17 und 2018/19) als Top-Ergebnis stehen hatte. In dieser Saison war sie bereits dreimal unter die besten zehn gelaufen.

Bei den Männern war im Sprint der fehlerfreie David Komatz als lediglich 17. bester Österreicher. Simon Eder traf ebenso alle Scheiben, verlor in der Loipe aber noch mehr Zeit und wurde 21. Der Sieg ging zum zweiten Mal in dieser Saison an den Norweger Johannes Thingnes Bö.