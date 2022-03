Lindvik und Kraft flogen der Konkurrenz davon

Die Skiflug-WM im norwegischen Vikersund wird zu einem Fall für zwei: Nach zwei von vier Wertungsdurchgängen geht Marius Lindvik als Führender in den heutigen zweiten Tag (16.30 Uhr). Der Einzige, der mit dem norwegischen Lokalmatador mithalten kann, ist der Österreicher Stefan Kraft, dessen Rückstand 6,5 Punkte beträgt. Der drittplatzierte Slowene Domen Prevc folgt knapp 14 Punkte dahinter. Zweitbester Österreicher ist Michael Hayböck als Achter, Manuel Fettner liegt an 17. Stelle.

Krafts Start in die WM war allerdings nicht ideal. Im ersten Durchgang reihte sich der Salzburger nach einem 225,5-Meter-Satz auf dem sechsten Platz ein. "Da sind die Pferde mit mir ein wenig durchgegangen", konnte der 28-Jährige im Anschluss darüber schon wieder schmunzeln. Seine Hochform bewies der ÖSV-Adler dann im zweiten Versuch, als er mit 230 Metern die Höchstweite stand. "Da hat alles zusammengepasst", so Kraft. Das sahen auch die Kampfrichter so. Es gab sogar die Höchstnote 20.

Hayböck zurück in der Spitze

Auch Krafts Zimmerkollege Michael Hayböck hatte nach dem ersten WM-Tag Grund zur Freude. Als Halbzeit-Achter gab der 31-Jährige nach einer langen Verletzungs- und Aufbauphase ein kräftiges Lebenszeichen. "Es ist logisch, dass ich sehr, sehr happy bin", sagte der gebürtige Kirchberg-Theninger, der sich im Herbst einer Bandscheiben-Operation unterzogen hatte. "Ich bin nicht mit dem Selbstvertrauen einer guten Saison hierhergekommen. Achter zu sein nach dem ersten Flugtag, ist etwas, womit ich sehr zufrieden sein kann." Da störte es ihn auch nicht sonderlich, dass der Rückstand zu den WM-Medaillen schon fast 30 Punkte beträgt.

Gesprungen wird an diesem Wochenende auch im deutschen Oberhof, wo die Damen heute und morgen ihre letzten beiden Weltcupbewerbe absolvieren. Sara Marita Kramer, die in der gestrigen Quali Achte war, reicht schon ein 25. Platz, um den Sieg im Gesamtweltcup zu fixieren.