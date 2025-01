Langlauf: Stadlober Weltcup-Dritte im Massenstart von Les Rousses

Teresa Stadlober Anfang Jänner in Val di Fiemme.

Die 31-jährige Salzburgerin belegte am Sonntag in Frankreich den dritten Platz, die überlegene Frida Karlsson führte mit einer Zeit von 55:29,1 Minuten einen schwedischen Doppelsieg vor Ebba Andersson (+1:29,9 Min.) an. Stadlober hatte einen Rückstand von 1:41,3 Minuten und jubelte über ihren insgesamt fünften Weltcup-Podestplatz.

Am Freitag hatte Stadlober den Podestplatz als Vierte im Skating-Rennen über 10 km noch knapp verpasst. "Das war ein richtig cooles Rennen", sagte Stadlober nach ihrem zweiten Stockerlplatz im laufenden WM-Winter. "Das Ziel war das Podium und das ist mir gelungen. Ich hatte wieder super Material, habe bis zum Schluss alles gegeben und so kann es gerne weitergehen."

In Abwesenheit mehrerer starker Norwegerinnen wie Therese Johaug war Stadlober lange Teil einer fünfköpfigen Spitzengruppe. Während sich Karlsson absetzte und nach einer langwierigen Fußverletzung ihren ersten Saisonsieg feierte, kämpfte Stadlober mit leichtem Rückstand auf Andersson um Rang zwei. Am Ende fehlten ihr auf die Schwedin einige Sekunden, die Olympia-Dritte von Peking lief aber trotzdem mit einem breiten Grinsen über die Ziellinie.

