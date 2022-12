Langlauf: Stadlober im eiskalten Beitostölen Zwölfte

Die Olympia-Dritte im Skiathlon handelte sich bei klirrender Kälte 1:03 Minuten Rückstand auf die finnische Siegerin Kerttu Niskanen ein. Anschließend bestritten auch die Männer mit österreichischer Beteiligung ein 10-km-Klassikrennen. In der Mixed-Staffel am Sonntag ist der ÖSV nicht vertreten.

Stadlober war mit dem zwölften Platz "sehr happy". "Das war ein guter Wettkampf von mir, ich konnte wirklich das gesamte Rennen lang pushen und wir hatten sehr gutes Material. Es war allerdings richtig schwer zu laufen, weil es einfach so extrem kalt war", sprach sie die Temperaturen von minus 18 Grad an. "Aber am Ende war es ein super Rennen und ich bin wirklich zufrieden."

