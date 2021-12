Langlauf: Sprintsiege in Dresden an Dahlqvist und Taugböl

Bei den Frauen holte die Schwedin Maja Dahlqvist ihren fünften Weltcup-Sieg in Folge. Bei den Männern schlug in Abwesenheit von Dominator Johannes Hösflot Klaebo, der zum Training in Davos blieb, mit Haavard Taugböl ein anderer Norweger erstmals im Weltcup zu. Die Österreicherin Lisa Unterweger wurde 23., bei den Männern scheiterten Benjamin Moser (32.) und Michael Föttinger (34.) in der Qualifikation.