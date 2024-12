Langlauf: Mika Vermeulen in Ruka starker Vierter

Auf Sieger Harald Östberg Amundsen fehlten ihm nur 2,9 Sekunden, auf Martin Löwström Nyenget eine Sekunde.

"Ich bin schon ein paar Mal Vierter geworden, das taugt mir jetzt nicht so. Ich habe gemacht, was ich machen hab' müssen, aber die waren leider besser als ich", lautete das Resümee von Vermeulen im ORF-Interview.

Österreicher lief ohne Transponder

Kurios: Vermeulen hatte vergessen, seinen Transponder zur Übermittlung seiner Zeit anzubringen, wurde aber in die Wertung aufgenommen. Zwischenzeiten gab es so aber keine und der Steirer wird dafür auch eine Strafe zahlen müssen. "Das war ein bisserl ein Nachteil, aber wir laufen Gott sei Dank seit heuer mit GPS hinten, und ich glaube, das sollte auch reichen", sagte Vermeulen.

Sieger Amundsen habe gut die Hälfte der Arbeit in der Loipe getan. "Er hat es verdient." Die Runde sei "wie befürchtet relativ einfach" gewesen. "Mehr war nicht drinnen heute. Ich kann mir keinen Vorwurf machen, bin taktisch gut gelaufen und das Material war gut." Sein nächstes Rennen ist nun am Freitag, das 10-km-Rennen (Skating) in Lillehammer.

Topstar und Samstagsieger Johannes Hösflot Kläbo fühlte sich nicht wohl und verzichtete auf einen Start.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper