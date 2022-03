Lamparters Kraftakt wurde nicht belohnt

Der Tiroler Jungstar (20) lieferte im letzten Saisonbewerb in Schonach am Sonntag als Zweiter erbitterten Widerstand, konnte den vierten Streich des Kombinierer-Königs Jarl Magnus Riiber in Folge nur knapp nicht verhindern. Der erst 24-jährige Norweger fixierte den Triumph erst auf den allerletzten Metern und ausgerechnet mit dem nun alleinigen Sieg-Rekord (49).