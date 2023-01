Lamparter feierte zwei Coups an einem Tag

Johannes Lamparter mit einem Doppelsieg und Franz-Josef Rehrl mit den Plätzen zwei und drei haben beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Klingenthal für einen rot-weiß-roten "Super-Sonntag" gesorgt. Im ersten Bewerb, der in der Früh mit dem am Samstag wegen Windböen verschobenen Springen endete, lag Lamparter vor seinem Landsmann. Im eigentlichen Sonntagbewerb nur wenige Stunden später schlug Lamparter dann ein zweites Mal zu, diesmal vor Weltcup-Leader Jarl Magnus Riiber aus Norwegen und Rehrl.

Lamparter feierte damit seinen fünften und sechsten Weltcup-Einzelsieg. Alleine vier davon hat der Tiroler im deutschen Wintersportort geholt. Mit dem ungewöhnlichen Doppel-Coup bugsierte Lampartier sich in der Weltcupgesamtwertung von Rang fünf auf zwei, nur noch 93 Zähler fehlen ihm auf Riiber.

"Das ist einfach einer meiner Lieblingsplätze, da geht es fast von selbst", sagte der Tiroler, der nun vollgepumpt mit Selbstvertrauen zu den Heimbewerben nach Seefeld am kommenden Wochenende weiterreist. Erstmalig sind dort auch die Damen mit zwei Wettkämpfen vertreten.

