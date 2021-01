Kraft zurück am Podium

Österreichs Skispringer waren in den letzten Wochen nicht gerade erfolgsverwöhnt. Doch etwas mehr als einen Monat nach dem zweiten Platz von Daniel Huber in Nischnij Tagil gereichte es für die ÖSV-Adler gestern in Titisee-Neustadt endlich wieder zu einem Podestplatz. Stefan Kraft musste auf der deutschen Schanze nur den Norwegern Halvor Egner Granerud und Daniel-Andre Tande den Vortritt lassen.

Für den Weltcup-Titelverteidiger war es der erste Stockerlplatz in dieser Saison. Der Salzburger war bisher von einer Coronavirus-Infektion und anschließend von Rückenproblemen vor der Vierschanzentournee ausgebremst worden.

"Für mich ist das ein tolles Ergebnis und die Bestätigung der harten Arbeit in den letzten Wochen. So kann es auf jeden Fall nun weitergehen, die Richtung stimmt", sagte Kraft.

Zweitbester Österreicher war auf Platz zehn Daniel Huber, der sich mit einem starken Finalsprung vom 16. Zwischenrang noch deutlich verbesserte. Michael Hayböck landete nach verpatztem ersten Durchgang mit einem starken zweiten Sprung von 134,5 Metern auf Platz 14.

Kamil Stoch stürzte ab

Einen bitteren Tag erlebte dagegen Tournee-Gewinner Kamil Stoch nach zuletzt drei Siegen in Folge im Weltcup. Der Pole, der auch im ersten Springen in Titisee-Neustadt am Samstag triumphiert hatte, landete im ersten Sprung bei viel Rückenwind schon bei 123,5 Metern. Im zweiten Durchgang steigerte sich Stoch zwar auf 131, doch das reichte am Ende nur zu Platz 17.

Der Norweger Granerud baute seine Führung im Weltcup dagegen weiter aus. Er liegt mit 948 Zählern schon 264 Punkte vor dem Zweiten Markus Eisenbichler.