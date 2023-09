Klein, aber oho: Hinzenbach ist eine Herausforderung

"Mit dem Ring am Finger bin ich vielleicht etwas gerader in der Luft", sagt Michael Hayböck. Der Theninger Skisprung-Routinier ist vor dem Sommer-Grand-Prix-Heimspiel am kommenden Wochenende in Hinzenbach gut aufgelegt. Es ist sein erster Wettkampf als Jung-Ehemann. Doch die Herausforderung liege ganz wo anders, dessen ist sich auch der 32-Jährige vor seinem ersten Wettkampf seit dem Winter-Saisonende in Planica bewusst.

Die Konkurrenz mit 62 Startern aus 18 Nationen, darunter etwa Weltcup-Gesamtsieger Halvor Egner Granerud oder Olympiasieger Ryoyu Kobayashi, ist stark. Aber auch die kleine K90-Schanze stellt dabei immer ein Kriterium dar. Gestern testeten Hayböck und sein ÖSV-Teamkollege Jan Hörl dort bereits einmal ihre Form. "Normalerweise springen wir kaum mehr auf solchen Schanzen. Aber es macht sehr viel Spaß", sagt Hayböck, der Ende August seiner Claudia das Jawort gab.

"Fühlt sich wie Standweitsprung an"

"Es fühlt sich irgendwie wie Standweitsprung an. Der Absprung ist unglaublich wichtig, aber du musst auch eine schöne Landung hinkriegen, weil du dafür viele Punkte kriegst. Und da wir hier alle auf wenigen Metern zusammenliegen werden, kann das den Unterschied machen", erklärt Hayböck. Der ÖSV bietet neben ihm und Hörl auch den Vorjahres-Dritten Manuel Fettner, Stefan Kraft und Marco Wörgötter auf. Vor dem erstmaligen Hinzenbach-Doppel am Samstag und Sonntag (OK-Chef Bernhard Zauner: "… das zeigt, dass der Weltverband uns sehr schätzt") und dem Grand-Prix-Finale in Klingenthal führt übrigens überraschend der Bulgare Wladimir Zografski die Gesamtwertung an.

Doch nicht nur die Herren der Lüfte stehen im Mittelpunkt. So werden auch 120 Kinder beim Finale der Kinder-Vierschanzentournee vom Bakken gehen. Und Daniela Iraschko-Stolz, die langjährige Vorspringerin in Österreich, wird am Samstag gebührend im Auslauf verabschiedet.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl