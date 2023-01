Kläbo und Karlsson siegen

Die Salzburgerin Teresa Stadlober hat die erstmals von der Schwedin Frida Karlsson gewonnene Tour de Ski als Neunte abgeschlossen. Die 29-Jährige belegte im abschließenden Massenstart-Rennen hinauf zur Alpe de Cermis gestern Platz sieben, wodurch sie ihre Position im Gesamtklassement beibehielt. Karlsson verteidigte auf der harten Bergetappe ihre Führung als 15. mit einiger Mühe, gewann die Tour aber letztlich ungefährdet als erste Schwedin seit Charlotte Kalla 2008. Der Tagessieg gestern ging an die Französin Delphine Claudel, Stadlober verlor als Siebente 1:05,2 Minuten den alpinen Skihang hinauf.

Sein zweiter Tour-Triumph in Serie gelang in Abwesenheit der Russen Norwegens Topstar Johannes Hösflot Kläbo. Nach sechs Etappensiegen in Serie (neuer Rekord) musste er sich beim Finale mit Platz sechs begnügen. Das reichte locker, Kläbo setzte sich in der Endabrechnung fast eine Minute vor dem gestrigen Gewinner Simen Hegstad Krüger durch.

