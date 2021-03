Kläbo sicherte Norwegen Gold

Das Rennen machten aber klarerweise die üblichen Verdächtigen. In der letzten Runde lieferten sich die beiden Schlussläufer und Topstars der Herren-Szene ein Duell. Norwegens Johannes Kläbo schüttelte Russlands Alexander Bolschunow am allerletzten Hügel ab und brachte die nächste Goldmedaille heim. Bronze ging an Frankreich.

Stadlobers großer Tag heute?

Die Norwegerin Therese Johaug vor den Schwedinnen Frida Karlsson und Ebba Andersson – diesen Ausgang nahmen die beiden bisherigen Frauen-Distanzrennen in Oberstdorf. Teresa Stadlober möchte nach den Plätzen vier und neun nun über 30 km klassisch mit Massenstart heute (12.30 Uhr, live ORF 1) in diese Phalanx stoßen und ihre erste Medaille bei einem Großereignis holen. "Für das arbeite ich im Sommer und die ganzen Jahre schon", sagte die Salzburgerin, die in der Vorbereitung öfters in der Gegend trainierte und jeden Meter der Strecke bestens kennt.