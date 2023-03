Keine goldenen WM-Zeiten

Österreichs Nordische polierten im Finale der WM in Planica am Wochenende mit zweimal Bronze durch Kombinierer Johannes Lamparter und das bis dahin glücklose Herren-Springerteam mit Daniel Tschofenig, Michael Hayböck, Jan Hörl und Stefan Kraft im Mannschaftsbewerb noch die Medaillenbilanz auf. Dass es in Slowenien aber wie zuletzt schon für die Alpinen bei deren WM keine goldenen Zeiten wurden, ist ein Fall für die Statistik. Zuletzt passierte Rot-Weiß-Rot das im Jahre Schnee, sprich 1985. Das blieb von diesen Titelkämpfen sonst noch hängen:

Damenpower: Skispringerin Eva Pinkelnig aus Vorarlberg ging zum Schluss zwar das Gas aus, doch die Weltcup-Führende lieferte in Planica unter Druck ab. Die 34-jährige Spätberufene holte Silber im Normalschanzen-Einzel sowie mit dem Frauenteam. Beeindruckender war nur die Deutsche Katharina Althaus mit dreimal Gold und einmal Bronze unterwegs. Schwedens Langläuferinnen um Ebba Andersson, Jonna Sundling und Co. gewannen drei der vier Einzelrennen sowie den Teamsprint.

Junge Welle: Die 19-jährige Alexandria Loutitt schrieb für Kanada als erste Großschanzen-Weltmeisterin des Landes Geschichte, auch im ÖSV-Lager zeigten zwei Debütanten auf. Die 18-jährige Springerin Julia Mühlbacher, erst in letzter Minute mit guten Leistungen auf den WM-Zug aufgesprungen, ergatterte mit dem Damen-Team und ihrer routinierten Innviertler Landsfrau Jacqueline Seifriedsberger Silber. Der 21-jährige Kombinierer Stefan Rettenegger ist mit Mixed- und Team-Bronze ebenfalls ein Versprechen für die Zukunft.

Serientäter: Norwegen ist seit 24 Jahren die dominierende Nation bei nordischen Titelkämpfen. Zum 13. Mal in Folge führten die Wikinger den Medaillenspiegel überlegen an. Maßgeblich dafür verantwortlich sind wie gewohnt die Langlauf-Stars wie Johannes Hösflot Kläbo, Pal Golberg und Simen Hegstad Krüger. Doch Kombinationskönig Jarl Magnus Riiber stellte sie mit viermal Gold sogar noch in den Schatten. Springer Halvor Egner Granerud dagegen enttäuschte in den Einzelbewerben.

Publikumsflop: Die hochpreisige Ansetzung der Eintrittskarten erwies sich für die ansonsten bemühten und gut aufgestellten WM-Organisatoren als Flop. Nur 60.000 statt der erwarteten 150.000 Zuschauer wurden gezählt. Trotz oft frühlingshafter Bedingungen konnte man tolle Wettkampfstätten bieten.

Nationendichte: Augenscheinlich war, dass nur wenige Länder bei dieser WM um die Medaillen kämpften. Einstige nordische Bastionen wie Finnland, Japan und die Schweiz ließen gehörig aus. Dafür sind sportliche Großmächte wie die USA wieder auf dem Vormarsch.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl