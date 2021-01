Skispringen: "König Kamil" Stoch ist dreifacher Tournee-Sieger

Während Stoch mit großem Vorsprung über seinen nächsten Tournee-Triumph nach 2017 und 2018 jubelte, verpasste Kraft den ersten ÖSV-Podestplatz bei der 69. Tournee um nur 1,4 Punkte. Der Salzburger war als lediglich Achter auch im Gesamtklassement bester der insgesamt enttäuschenden Österreicher. Stoch gewann die Traditionsveranstaltung mehr als 48 Punkte vor Geiger. Dritter wurde sein Landsmann und Titelverteidiger Dawid Kubacki.

Als Basis für seine Erfolge nennt Stoch sein Privatleben. Wenn er im Weltcup unterwegs ist, telefoniert er mehrmals täglich mit seiner Gattin und Managerin Ewa, mit der er seit 2010 verheiratet ist. "Das erdet mich", betonte der Überflieger. "Ich habe sportlichen Erfolg, aber der größte Erfolg meines Lebens ist mein privates Glück." Solche Sätze sind gleichsam ein Grund für seine Popularität im skisprungbegeisterten Polen.

Aktuelle Wertungen im Skisprung-Weltcup:

1. Halvor Egner Granerud (NOR) 768

2. Markus Eisenbichler (GER) 584

3. Kamil Stoch (POL) 508

4. Dawid Kubacki (POL) 397

5. Piotr Zyla (POL) 394

6. Karl Geiger (GER) 361

7. Anze Lanisek (SLO) 350

8. Robert Johansson (NOR) 324

9. Yukiya Sato (JPN) 281

10. Marius Lindvik (NOR) 260

11. Daniel Huber (AUT) 260

12. Pius Paschke (GER) 229

13. Ryoyu Kobayashi (JPN) 201

14. Andrzej Stekala (POL) 195

15. Johann Andre Forfang (NOR) 156

weiter:

19. Michael Hayböck (AUT) 132

22. Stefan Kraft (AUT) 125

23. Philipp Aschenwald (AUT) 124

30. Thomas Lackner (AUT) 73

34. Markus Schiffner (AUT) 60

43. Jan Hörl (AUT) 34

46. Clemens Leitner (AUT) 27

54. Maximilian Steiner (AUT) 15

56. Manuel Fettner (AUT) 11

57. Timon-Pascal Kahofer (AUT) 9

58. Gregor Schlierenzauer (AUT) 8

67. Daniel Tschofenig (AUT) 1

Nationencup (11):

1. Polen 2018

2. Norwegen 1972

3. Deutschland 1832

4. Österreich 1279

5. Slowenien 1015

6. Japan 940

7. Russland 234

8. Schweiz 200

9. Kanada 96

10. Finnland 83

11. Estland 27

12. Italien 8

13. Tschechien 6

14. USA 3

15. Bulgarien 2