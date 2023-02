Julia Mühlbacher: Unbekümmert, nervenstark, versilbert

Für Stefan Kraft hat die nordische Ski-WM in Planica denkbar ungünstig begonnen: Der 29-jährige Salzburger startete in von Wind beeinträchtigten Wettkämpfen von der Normalschanze mit zwei vierten Plätzen. Jenem nach Halbzeitführung im Einzel folgte das zweite Blech im Mixed-Bewerb, in dem an Deutschland, Norwegen und Slowenien kein Weg vorbeiführte. Letztlich fehlten dem Quartett Chiara Kreuzer/Jan Hörl/Eva Pinkelnig/Kraft 12,9 Punkte auf Bronze.