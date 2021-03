"Irgendwie kommt es einem vor, als wäre man nur auf einem Trainingskurs"

Fast genau 20 Jahre ist es her, da flog Andreas Goldberger mit Österreichs Springer-Team in Lahti zu WM-Gold. Derzeit macht der 48-jährige Innviertler, als ORF-Fachkommentator bei den Titelkämpfen in Oberstdorf im Einsatz, keine so großen Sprünge. Warum dem so ist und wie er das WM-Flair inmitten der Coronakrise beschreibt, verrät er im OÖN-Gespräch.