Im Aufwind zur WM: Kraft ist bereit für Vikersund

18. März 2017, ein Datum, das Stefan Kraft wohl nie wirklich vergessen wird. Auf der Skiflugschanze in Vikersund (Nor), die den martialischen Namen "Monsterbakken" trägt, landete der ÖSV-Adler damals bei 253,5 Metern – neuer Weltrekord. Nun geht er wieder auf Weitenjagd. Bei der Skiflug-WM ab morgen zählt Kraft, der die sagenhafte Weite von damals auch auf seiner Haube noch immer stolz herzeigt, nach zuletzt starken Ergebnissen und dem Gesamtsieg bei der Raw-Air-Serie zu den großen Favoriten.

"So einen Flow wünscht man sich. Jetzt kann ich es laufen lassen. Schön, wenn man in so guter Form dahin kommt", sagt der 28-Jährige.

Letzte Saison bei den Skiflug-Titelkämpfen in Planica, bei denen der Theninger Michael Hayböck undankbarer Vierter wurde, war Kraft wegen Rückenproblemen gar nicht dabei gewesen. Doch das ist Schnee von gestern. Für die Titelkämpfe in Norwegen ließ er nun auch seine Familie und Freundin Marisa als Daumendrücker einfliegen. "Auf das Event freue ich mich schon die ganze Saison", sagt der Salzburger, dem der Skiflug-WM-Titel im Einzel bislang noch fehlt.

Titelverteidiger ist Karl Geiger, der Deutsche gewann die vergangene WM-Auflage vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und seinem Landsmann Markus Eisenbichler. Der Teamtitel war an Norwegen gegangen.