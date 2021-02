"Ich möchte einfach die Atmosphäre aufsaugen, der Rest kommt von selbst"

Es sind die Tage, auf die Sigrun Kleinrath seit Jahren hingearbeitet hat. Die Damenwelt darf in Oberstdorf heute (10/15.30 Uhr, live auf ORF eins) in der Nordischen Kombination erstmals in der Geschichte die WM-Bühne betreten. Und die 17-Jährige aus Altmünster hat das Zeug, in der noch jungen Sportart bald zu einer Hauptdarstellerin aufzusteigen.