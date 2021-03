Horror-Sturz von Tande überschattete Skifliegen

Michael Hayböck hat gestern beim Auftakt des Skiflug-Weltcupfinales in Planica als Vierter das Podest wie bei der WM nur knapp verpasst. Der Sieg ging an den Japaner Ryoyu Kobayashi. Doch das Sportliche rückte komplett in den Hintergrund, nachdem im Probedurchgang der Norweger Daniel Andre Tande schwer zu Sturz gekommen war.