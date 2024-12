Hörl gewann Garmisch-Quali vor Tschofenig und Hayböck

Jan Hörl war am Silvestertag in Garmisch-Partenkirchen mit einem 137,5-m-Satz bzw. 146,9 Punkten der Beste und verwies seine Teamkollegen Daniel Tschofenig (-0,8 Punkte/136,5 m) und Michael Hayböck (-1,9/138,5 m) auf die Plätze zwei und drei. Oberstdorf-Sieger Stefan Kraft kam mit 131 m nur auf Rang elf, ihm fehlten 11,3 Punkte auf die Spitze.

Der Tournee-Führende war damit nur fünftbester Österreicher, Maximilian Ortner kam auf Platz zehn. "Es war solide, ich habe es mich noch nicht ganz durchzuziehen getraut", sagte Kraft danach im ORF. "Ich habe im letzten Moment nicht ganz den Mut gehabt, den werde ich aber morgen brauchen." Alle sieben Österreicher schafften den Sprung in die K.o.-Duelle des Neujahrsspringens am Mittwoch, Markus Müller wurde 26., Stephan Embacher 47.

Mehr zum Thema Ski Nordisch Ski Nordisch Auf dem altbekannten Zitterbalken: Nur nicht die Nerven verlieren in Garmisch Kritischer Punkt: Beim Neujahrsspringen sind in der jüngeren Vergangenheit schon mehrmals Träume vom österreichischen Tournee-Triumph geplatzt Auf dem altbekannten Zitterbalken: Nur nicht die Nerven verlieren in Garmisch

Der deutsche Gesamtweltcup-Führende Pius Paschke (133 m) kam auf Rang neun, bester Nicht-Österreicher war der Schweizer Gregor Deschwanden (137 m) auf Rang vier, 3,1 Punkte hinter Hörl. Das Neujahrsspringen in Garmisch startet am Mittwoch um 14.00 Uhr (live ORF 1). Danach wechselt die Tournee nach Österreich, wo am 4. Jänner das Bergisel-Springen in Innsbruck und zwei Tage später das finale Dreikönigsspringen in Bischofshofen stattfinden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper