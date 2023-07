Hochzeit "Nummer zwei" - Kraft flog erneut in den Hafen der Ehe

Die Zeremonie fand mit Familie und Freunden im Weinschloss Thaller in der Steiermark statt. "Wir hatten schon immer geplant, nach unserer Hochzeit im kleinen Kreis, auch noch einmal mit Freunden und Familie zu heiraten und zu feiern. Nun haben wir es wahr gemacht und einen wunderschönen Tag genossen! Marisa und ich sind überglücklich und es ist schön, dass sich so viele mit uns freuen", so der stolze Bräutigam. Diese Woche geht es für das Paar gemeinsam mit Freunden in den Urlaub. Im Anschluss gehen für Stefan Kraft die die sportlichen Sommervorbereitungen weiter.

Stefan Kraft ist einer der erfolgreichsten Skispringer aller Zeiten. Der 30-Jährige Salzburger hält bei 30 Weltcupsiegen und 98 Podiumsplatzierungen, ist Olympiasieger im Team, zweimaliger Gesamtweltcupsieger und dreimaliger Skiflugweltcupsieger, gewann die Vierschanzentournee und zweimal die Raw Air Tour. Er errang 16 Medaillen bei Weltmeisterschaften und hält den Skiflugweltrekord mit 253,5 Metern.

Übrigens: Auch sein langjähriger Freund und Zimmerkollege, der Theninger Michael Hayböck, wird im Sommer noch heiraten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper