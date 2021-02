"Wir sind bereit zum Abflug", meldete gestern Bernhard Zauner, der "Chefpilot" der Damen-Weltcup-Springen in Hinzenbach, für den heutigen Auftakt (13.30 Uhr, live auf ORF eins) nach tagelanger Schanzenpräparierung und mit Blick auf den wohlwollend ausfallenden Wochenend-Wetterbericht. Oberösterreichs Skisprung-Heldinnen von morgen sind es noch nicht ganz. Sie werden stattdessen nächste Woche in Lahti an einem anderen Schauplatz ihr Können unter Beweis stellen.