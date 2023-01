Hinzenbach ist bereit, Jacqueline auch

"Wir müssen am Boden bleiben", fordert Harald Rodlauer, und als Cheftrainer der ÖSV-Skispringerinnen ist das eigentlich eine gewagte Ansage. Doch die Erfolge fliegen diese Saison nur so herein, was vor allem Eva Pinkelnigs Verdienst ist. Die Vorarlbergerin ist mit bisher fünf Weltcup-Siegen heuer überlegene Führende in der Gesamtwertung, was für den nach Hinterzarten und Willingen folgenden Heimbewerb der Damen am 10./11. Februar in Hinzenbach ein gutes Omen ist.