Mit "Heia Norge" peitschen die norwegischen Wintersport-Fans seit Jahrzehnten ihre Idole an. Auch wenn die Zuschauer momentan während der Corona-Pandemie von den Wettkampforten ausgesperrt sind, ändert das nichts an der Dominanz des kleinen 5,3-Millionen-Einwohner-Landes in der nordischen Welt. Am abgelaufenen Wochenende holten die "Norsker" elf von 15 möglichen Weltcup-Siegen, wie eine OÖN-Statistik hervorstreicht.