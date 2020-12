Hayböck war der einzige Lichtblick

Weltrekord-Halter Stefan Kraft am Rücken verletzt, der zuletzt so stark springende Daniel Huber in Corona-Quarantäne – so gab es für Österreichs ersatzgeschwächtes Team bei der Skiflug-WM im gestrigen Mannschaftsbewerb keinen Blumentopf zu gewinnen. Beim Sieg von Norwegen, den erst im letzten Sprung Überflieger Halvor Egner Granerud vor Deutschland sicherstellte, schaute nur der sechste Platz heraus. Einziger Lichtblick: der Theninger Michael Hayböck, der als Vierter im Einzel knapp an einer Medaille vorbeischrammte.

Der 29-jährige Oberösterreicher verpasste nach vier Durchgängen (245,5, 217, 237,5, 220,5 Meter) Bronze um 14,2 Punkte. Gold ging an den Deutschen Karl Geiger nur 0,5 Punkte vor dem Norweger Granerud. Geigers Landsmann Markus Eisenbichler holte Bronze.

Nach kurzer Enttäuschung wusste Hayböck am Samstagabend seine starken Leistungen richtig einzuordnen. "Direkt aus der Quarantäne und von einer Corona-Infektion um Medaillen mitzukämpfen beim Skifliegen, darauf kann ich stolz sein. Deshalb wird der Ärger nur kurz sein." Vielmehr würde ihm das gute Ergebnis nun Aufwind für den weiteren Verlauf des Winters geben. "Für mich fängt die Saison nun ja quasi erst an und auf diesen Leistungen kann ich aufbauen", sagt Hayböck, der zweimal seine persönliche Bestleistung im Skifliegen auf nunmehr 245,5 Meter nach oben schrauben konnte.

Schlierenzauer enttäuscht

Für die weiteren beiden Österreicher reichte es auf dem Bakken in Planica wie erwartet nicht zum Spitzenergebnis. Philipp Aschenwald und Gregor Schlierenzauer konnten sich vom Halbzeit-Stand nicht verbessern und blieben auf den Rängen 18 und 26. Vor allem Schlierenzauer, ein früherer Skiflug-Weltmeister, haderte mit dem Wochenende in Slowenien. "So macht diese Disziplin einfach keinen Spaß."