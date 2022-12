Hayböck: "Ich bin halt keine 19 mehr"

Die besinnliche Weihnachtszeit kennt einer wie Michael Hayböck nur vom Hörensagen. Für einen Skispringer wie ihn ist es mit der gleich darauf stattfindenden Vierschanzentournee, wo er 2015 Zweiter geworden ist, die lauteste Zeit des Jahres. Zuletzt Weltcup in Engelberg, nun Training auf der WM-Schanze in Planica und nach zwei freien Tagen ab 29. Dezember der Tourneebeginn in Oberstdorf. Doch selten ging es dem 31-jährigen Theninger so leicht von der Hand wie diesmal.