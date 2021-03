Hayböck bester Österreicher

Weitester ÖSV-Adler war gestern Michael Hayböck. Die 227 Meter des gebürtigen Theningers reichten zu Platz neun im Klassement, welches Ryoyu Kobayashi (Jpn) vor Markus Eisenbichler (D) anführte. Mit dem Oberkappler Markus Schiffner (39.) schaffte ein zweiter Oberösterreicher den Sprung in das 40-köpfige Hauptfeld. Während in Planica insgesamt vier Bewerbe stattfinden, runden die Damen ihre Saison mit drei Springen ab morgen in Tschaikowski (Rus) ab.

