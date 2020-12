Hayböck: Aus der Quarantäne zu 245,5 Metern

Michael Hayböck liegt bei der Skiflug-Weltmeisterschaft in Planica (Slo) nach zwei von vier Durchgängen überraschend auf dem vierten Platz, gerade einmal 8,3 Punkte hinter dem deutschen Halbzeitführenden Karl Geiger.

"Es ist ein bisschen surreal", sagte der gebürtige Kirchberg-Theninger, hinter dessen Mund-Nasen-Schutz sich ein breites Grinsen versteckte. Der 29-Jährige suchte lieber nach Metern als großen Worten. Erstgenannte hatte er im ersten Durchgang im Auslauf der mächtigen Skiflug-Schanze von Planica gefunden, als er auf eine persönliche Bestweite von 245,5 Metern hinuntersegelte. Der enorme Luftstand, den Hayböck im letzten Flugabschnitt hatte, rang selbst ihm Mut ab: "Ich habe nur mehr das Flache des Auslaufs gesehen." Also jenen Bereich, in dem die Verletzungsgefahr bei der Landung hoch ist. Hayböck meisterte nicht nur die Landung, sondern schindete mit einem angedeuteten Telemark sogar noch Eindruck bei den Punktrichtern.

Das Privileg des Springens

Dass ihn sein 217-Meter-Flug im zweiten Durchgang vom zweiten auf den vierten Zwischenrang zurückfallen ließ, vermochte Hayböcks guter Laune nichts anzuhaben. Kein Wunder, schließlich war zwei Tage zuvor noch darüber entschieden worden, ob er überhaupt mit nach Planica darf. Seit dem Saisonauftakt vor drei Wochen macht das Coronavirus im ÖSV-Springerlager die Runde. Auch Hayböck wurde positiv getestet und verpasste die Weltcupstationen in Ruka (Fin) und Nischni Tagil (Rus). Obwohl in guter Form, musste er aus der Quarantäne mitansehen, wie sich die Konkurrenz Siege und Spitzenplätze untereinander aussprang. "Nach der Ungewissheit der vergangenen Tage bin ich einfach froh, überhaupt hier springen zu können", sagte Hayböck.

Mit dieser Leichtigkeit bläst er heute (ab 16 Uhr live in ORF 1) zum Angriff aus das Podest, das Geiger 4,6 Punkte vor Halvor Egner Granerud (Nor) anführt. Auf den drittplatzierten Markus Eisenbichler (D), der mit 247 Metern die Tageshöchstweite aufstellte, fehlen dem Oberösterreicher gerade einmal 2,8 Zähler. Die übrigen Österreicher haben nichts mit der Entscheidung zu tun: Philipp Aschenwald liegt an 18. und Gregor Schlierenzauer an 26. Stelle. (pue)

Fragezeichen bei Kraft

In welcher Aufstellung Österreichs Adler beim abschließenden Teambewerb morgen fliegen werden, war gestern unklar. Stefan Kraft ist wegen der neuerlich akut gewordenen Rücken- und Leistenschmerzen für Untersuchungen nach Tirol gereist. Ein Team-Einsatz des Gesamtweltcupsiegers wurde von den ÖSV-Verantwortlichen aber nicht ausgeschlossen.