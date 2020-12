Hausherr Leitner möchte in Hochfilzen aufzeigen

"Ich möchte aggressiv laufen und gut schießen und bin echt schon heiß auf die Rennen", sagt Felix Leitner. Kein Wunder, der Tiroler Biathlet wohnt nur wenige Meter von der Weltcup-Strecke von Hochfilzen entfernt und will sich nach einem eher mageren Saisonstart in Kontiolahti in der Heimat besser als zuletzt verkaufen.

Heute steht für die Damen (11.30 Uhr) und Herren (14.20 Uhr) jeweils ein Sprint an. Der letzte ÖSV-Einzelpodestplatz im Pillerseetal gelang Simon Eder 2017 bei der WM im Massenstart, im Weltcup war Eder zuletzt vor bereits zehn Jahren in der Verfolgung Zweiter. Der Start in Kontiolahti verlief ohne Top-Ten-Platz in acht Einzelrennen wenig berauschend für Österreichs Herren.

Favoriten aus Skandinavien

Der Norweger Johannes Thingnes Bö und seine Landsfrau Marte Olsbu Röiseland sowie die von Hanna Öberg und Sebastian Samuelsson angeführten Schweden werden wohl aber auch auf österreichischem Boden wieder den Ton angeben.