Hauser überzeugte in Hochfilzen

Nach Sprintrang neun wurde die 26-Jährige in der 10-km-Verfolgung bei drei Schießfehlern Zehnte (+1:31,6). Die heimische Staffel wurde am Samstag beim Triumph von Norwegen Sechste.

Österreichs Herren zeigten sich bei den Heim-Wettkämpfen zumindest verbessert. In der Staffel kam das ÖSV-Quartett beim Sieg von Schweden auf Rang sieben. Simon Eder wurde am Samstag Achter in der Verfolgung. Felix Leitner kam auf Rang 13.