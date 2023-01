Hauser nach Sturz auf Platz neun

Die zweimalige Saisonsiegerin schoss wie der Großteil der Topathletinnen einmal daneben. Nach 15 Kilometern und der Strafminute lag die Tirolerin insgesamt 1:59,9 Minuten hinter der überlegenen Siegerin Lisa Vittozzi. Die 27-jährige Italienerin blieb fehlerfrei und feierte nach vielen Schießproblemen in den vergangenen Jahren ihren ersten Sieg seit Jänner 2019.

"In der vierten Runde ist mir in einer flachen Passage leider ein kleiner Sturz, der Schwung beziehungsweise Kraft gekostet hat, passiert", berichtete Hauser. "Aber im Großen und Ganzen war es in Ordnung, ich habe wieder extrem gut geschossen. Ich bin zufrieden." Heute steigt die Herren-Staffel.

