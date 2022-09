Gutes Warm-up vor Hinzenbach

Das Warm-up dafür absolvierten die ÖSV-Asse im rumänischen Rasnov wie auch beim Continental-Cup in Stams. Der Theninger Michael Hayböck gewann vor Philipp Aschenwald in Tirol ein Springen und wurde dazu einmal Zweiter. Manuel Fettner und Daniel Tschofenig kamen in Rasnov am Samstag auf die Ränge vier und fünf. Wermutstropfen: Daniel Huber musste mit Knieproblemen den Bewerb nach dem ersten Durchgang beenden.

Eva Pinkelnig feierte bei den Damen den ersten Triumph bei einem Sommer-GP. Gestern im Mixed-Bewerb gelang ihr dann mit Tschofenig, Jan Hörl und der Innviertlerin Julia Mühlbacher vom ASVÖ SC Höhnhart ein weiterer Sieg.