Greiderers perfekte WM-Generalprobe

Lukas Greiderer wurde in der zweiten Konkurrenz von Klingenthal wie schon im Dezember in Ramsau Dritter. Der deutsche Vortagessieger Vinzenz Geiger gewann erneut, diesmal 4,1 Sekunden vor Akito Watabe (Jpn) und 4,6 vor Greiderer. Der norwegische Gesamtweltcup-Leader Jarl Magnus Riiber fehlte in Sachsen.

Für Greiderer wie auch den gestern achtplatzierten Johannes Lamparter geht es nun zum finalen WM-Vorbereitungskurs nach Seefeld.