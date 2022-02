"Grausige Tage, schlaflose Nächte"

Seit 1. Februar, dem Tag ihres coronabedingten Olympia-Aus, und einem herzzerreißenden Instagram-Posting der Verzweiflung ("Keine Worte, keine Gefühle, nur Leere") war es ziemlich ruhig gewesen um Österreichs verhinderte Skisprung-Goldfavoritin Sara Marita Kramer. Sie zog sich zurück, lehnte Interviewanfragen ab und ließ die Ski links liegen. Gestern trat die 20-jährige Salzburgerin mit niederländischen Wurzeln bei einem Zoom-Meeting wieder mit einem erfreulichen Lächeln ins Rampenlicht und kündigte ihr Comeback für den Heim-Weltcup der Frauen am kommenden Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) in Hinzenbach an.

"Ich muss Vollgas geben"

Kramer setzt sich neue Ziele, die siebenfache Saisonsiegerin will unbedingt den Gesamt-Weltcup gewinnen. Ihre Ausgangsposition ist neun Einzelbewerbe vor Saisonschluss hervorragend, der Vorsprung auf ihre erste Verfolgerin Katharina Althaus (D) beträgt 252 Punkte. "Ich hoffe, dass ich jetzt einmal Glück habe. Ich weiß, dass ich viel in meiner Karriere erreichen kann. Ich brauche das Wettkampfgeschehen, um voll motiviert zu sein. Da habe ich das Gefühl, ich muss Vollgas geben. Das ist wichtig für mich", betonte Kramer, die versucht hat, mit der Unterstützung ihrer Liebsten einen Weg aus dem emotionalen Tief zu finden.

Hilfreich war da auch jenes Hündchen, das sich Schwester Femke (18) zugelegt hat. Saras Fangemeinde kam bereits in den Genuss eines Fotos, das die Weltklasse-Athletin innig umschlungen mit dem niedlichen Vierbeiner Nora zeigt. Es sind die Momente, die das Glück zurückbringen.

Sie braucht keinen Mentaltrainer

"So ein Welpe ist megasüß. Die Kleine braucht auch viel Beschäftigung", erzählt Kramer mit einem Funkeln in den Augen. Einen Mentaltrainer hat die Team-Weltmeisterin von 2021 seit ihrem Weltcup-Debüt am 4. Februar 2017 nicht in Anspruch genommen, auch jetzt braucht sie keinen. "Die Menschen, die mir nahe sind, haben mich aus dem Loch rausgezogen."

Das war gar nicht so einfach, nachdem sich die "Mission Peking 2022" schon vor dem Abflug in Luft aufgelöst hatte. "Die ersten eineinhalb Wochen bin ich nur herumgelegen. Das waren grausige Tage, schlaflose Nächte. Ich wollte das nicht wahrhaben. Ich habe einen Albtraum gelebt, den man sich so nie zusammenreimen hätte können. Aber es war leider die Realität", blickt Kramer zurück: "Ich bin jeden Tag mit dem Traum aufgestanden, bei den Olympischen Spielen zu performen. Und auf einmal ist das weg."

Die nächste Chance bietet sich erst in vier Jahren in Cortina und Mailand, so weit will Kramer nicht vorausschauen. "Bis 2026 ist es schon ganz schön lang. Es passieren immer Sachen, die man nicht auf dem Schirm hat", sinniert die Dominatorin, die seit Wochenbeginn wieder im Trockentraining ist und in Bälde auf die Schanze zurückkehren will.

"Ich hab einen Muskelkater wie noch nie, den ganzen Stress spürt der Körper auch. Jetzt gilt es, die kleinen Schritte zu machen und wieder mit Freude zu springen." Am besten schon ab Freitag (15 Uhr) in Hinzenbach.

Kramer ist froh, wieder in die Luft zu gehen und nicht nur – wie bei Olympia – auf das TV-Gerät angewiesen zu sein. "Ich hab mir die Springen in China schon angeschaut. Es war irgendwie cool, weil ich das so nicht kannte. Ich war ja immer dabei."

Weltcup in Hinzenbach

Damen

Freitag, 25. Februar

15 Uhr: Teambewerb

Samstag, 26. Februar

12.30 Uhr: Qualifikation

13.45 Uhr: Einzel-Wettkampf

Sonntag, 27. Februar

12.25 Uhr: Qualifikation

13.40 Uhr: Einzel-Wettkampf

ORF 1 überträgt live

Gesamtwertung

1. Kramer (Ö) 870 Punkte,

2. Althaus (D) 618, 3. Bogataj (Slo); 8. Iraschko-Stolz (Ö) 329, 9. Pinkelnig (Ö) 253, 10. Seifriedsberger (Ö) 216