Das Springen gewonnen, aber die Tournee verloren? War der Bergisel die Vorentscheidung im Kampf um den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee zugunsten von Halvor Egner Granerud? Ich denke schon, denn es ist für Dawid Kubacki fast unmöglich, seinen Rückstand von mehr als 20 Punkten in nur einem noch ausstehenden Bewerb aufzuholen.

Doch der Reihe nach: Bis zum zweiten Durchgang lief für die Polen alles wie am Schnürchen. Granerud war wie Stefan Kraft in Garmisch bei schlechteren Bedingungen früher dran, kam auf nur 123 Meter. Als der Wind stetig besser wurde, musste die Jury verkürzen. Beste Voraussetzungen für Kubacki, dessen Betreuerteam so nicht das Risiko einer Verkürzung nach Trainerentscheid eingehen musste. Mit einem großartigen Sprung schmolz der Rückstand auf Granerud dahin.

Doch im zweiten Durchgang drehten sich die Verhältnisse um und Granerud nutzte seine Chance: Mit einem fulminanten Sprung und einem waghalsigen Telemark bei 133 Metern war der Bergisel-Fluch der Norweger gebrochen und die Tournee so gut wie gewonnen. Kubackis zweiter Sprung war nicht sein bester, er wird seinen Sieg daher wohl mit einem lachenden und einem weinenden Auge feiern.

Die Österreicher boten erneut eine kompakt gute Leistung, vier Springer unter den ersten zehn können sich sehen lassen. Der Jubel im Stadion, den ich dieses Mal wieder direkt vor Ort erleben durfte, war ansteckend. Dass so viele heimische Athleten noch dabei waren, als der Bewerb in die Zielgerade bog, wurde rundum gebührend gefeiert. Und doch kann ich als ehemaliger Trainer, der immer die absolute Spitze anstrebte, nicht zufrieden sein. Auch wenn Krafts zweiter Sprung wieder viel besser war – vor ihm liegen drei Athleten, die sich in einer eigenen Liga bewegen. Das ÖSV-Team hat derzeit nichts um den Sieg mitzureden und daran muss gearbeitet werden. Ich denke, dass allen Verantwortlichen klar ist, dass das mannschaftlich gute Abschneiden nicht nur als Bestätigung, sondern vor allem als Motivation zu sehen ist.

Wesentlich bitterer verlief der Tag gestern für DSV-Cheftrainer Stefan Horngacher. Die Deutschen sind vollkommen von der Rolle, das frühe Ausscheiden von Karl Geiger in der Qualifikation riss das ganze Team mit. Es ist bezeichnend, dass der als 13. bestplatzierte Deutsche Philipp Raimund aus dem Continental Cup und nicht aus der Stammmannschaft kommt. Harte Kritik in den deutschen Medien und möglicherweise auch intern wird da nicht ausbleiben.

Alexander Pointner war als Cheftrainer der ÖSV-Skispringer von 2004 bis 2014 an 99 Weltcup-Einzelsiegen, vier Gesamtsiegen und 32 Medaillen bei Großveranstaltungen beteiligt.

Autor Alexander Pointner