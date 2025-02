Goldgräberstimmung im nordischen Mekka

Es ist ein absolutes Volksfest für den nordischen Skisport zu erwarten, wenn heute (20 Uhr) in Trondheim die Weltmeisterschaften für Langlauf, Skispringen und die Kombination feierlich eröffnet werden. 250.000 Zuschauer an zwölf Wettkampftagen werden im nordischen Mekka erwartet, auch die Aussichten der Österreicher sind durchaus glänzend.Der Schauplatz: Die Stadt in Mittelnorwegen, Geburtsort des aktuellen Langlauf-Superstars Johannes Høsflot Klæbo