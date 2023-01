Für Pinkelnig sprang bei Silvester-Tour viel heraus

Eine souveräne Eva Pinkelnig hat sich den Sieg bei der Silvester-Tour der Skispringerinnen geholt. Die Vorarlbergerin revanchierte sich gestern beim zweiten Springen im slowenischen Ljubno für die knappe Niederlage gegen Anna Odine Ström tags zuvor, verwies die Norwegerin sowie die Deutsche Selina Freitag auf die Plätze und triumphierte damit auch in der Gesamtwertung überlegen. Lohn dafür waren eine "Goldene Eule" als Siegerpreis und 20.000 Euro Preisgeld.

Der klare Vorsprung auf Ström betrug nach dem dritten Sieg in den vier Tour-Springen satte 26,3 Punkte. In der Weltcupwertung liegt sie bereits 189 Punkte vor der Deutschen Katharina Althaus. In den neun Saisonspringen verpasste sie nur einmal – in Titisee-Neustadt – den Sprung aufs Stockerl. "Dass ich das einmal gewinnen konnte, war so weit weg. Ich werde das erst auf dem langen Flug nach Japan realisieren", meinte die 34-Jährige angesichts der nun folgenden Übersiedlung des Trosses nach Sapporo und Zao (je zwei Springen). Die Lehre aus den jüngsten Tagen: "Wenn man seinem Herzen folgt und Schritt für Schritt setzt, dann werden Träume wahr."

Mehr zum Thema Mensch des Tages Mensch des Tages Eva Pinkelnig: Sie hat wieder gut lachen Im Schatten der skispringenden Herren, die derzeit bei der traditionellen Vierschanzentournee wieder in die Luft gehen, absolvierten auch die ... Eva Pinkelnig: Sie hat wieder gut lachen

Für die weiteren Österreicherinnen blieb nur, ihrer Teamkollegin zu gratulieren. Sara Kramer landete vor Chiara Kreuzer auf Platz 16, Jaqueline Seifriedsberger kam auf Rang 23.

Die Silvester-Tournee dürfte in dieser Form jedenfalls Geschichte sein, denn im kommenden Jahr sind alternierend zur Männer-Tournee in Deutschland ein Springen in Garmisch-Partenkirchen sowie ein Neujahrsspringen der Frauen in Oberstdorf angedacht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper