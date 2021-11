Für Hauser ging es gleich mit einem Podestplatz los

Die Massenstart-Weltmeisterin aus Tirol kam gestern über 7,5 Kilometer nach jeweils einer Strafrunde nach dem Liegend- und Stehendschießen nur auf Platz 21. Bei den Männern kam Simon Eder über 10 km als bester ÖSV-Läufer auf Rang 20. Am Samstag landete der Salzburger noch auf Platz 16.

"So in die Saison zu starten, ist wirklich großartig", sagte Hauser. Sie sprach von Ungewissheit vor dem ersten Weltcup-Wochenende. Auch diese Woche geht es in Östersund mit Wettkämpfen weiter.