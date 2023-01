Fünfter Sieg von Pinkelnig: "Sie ist fast unschlagbar"

Eva Pinkelnig ist im Skisprungzirkus das Maß der Dinge. Bei dichtem Schneefall holte sich die Vorarlbergerin in der zweiten Einzelkonkurrenz in Zao (Jpn) ihren fünften Saisonsieg. "Es ist ein Traum. Unglaublich, ich bin sprachlos und beeindruckt von mir selbst", sagte die 34-Jährige, die um 1,3 Punkte vor der Deutschen Selina Freitag blieb.

Für Pinkelnig, die die diesmal auf vier Bewerbe ausgeweitete Silvestertour in souveräner Manier für sich entschieden hatte, war es der zwölfte Podestplatz im 13. Saisonspringen. Im Gesamtweltcup ist ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte Katharina Althaus (D) auf 263 Punkte angewachsen. In der Stunde des Erfolgs zeigte sich die frühere Erzieherin dankbar: "Das ist unglaublich, wie viele Menschen dafür arbeiten, dass ich mit einem Grinser auf dem Balken sitzen und befreit Gas geben kann. Ich schaffe es im Moment einfach perfekt, das wirklich zu vollenden." Chiara Kreuzer, die in der ersten Einzelkonkurrenz in Zao am Freitag Dritte geworden war, landete gestern unmittelbar hinter Sara Marita Kramer auf Rang zehn. Am Samstag hatte sich das Duo Pinkelnig/Kreuzer zudem den Sieg im erstmals ausgetragenen Super-Teambewerb geholt. Entsprechend zufrieden war ÖSV-Cheftrainer Harald Rodlauer: "Nach dieser Japan-Tour können wir wirklich stolz sein." Sonderlob gab es für Pinkelnig: "Beeindruckend, unglaublich. Eine überragende Leistung. Man sieht einfach das Selbstvertrauen, das sie hat. Momentan ist sie fast unschlagbar."

ÖSV-Herren (Kraft Mitte, Hayböck rechts) waren mannschaftlich stark. Bild: GEPA pictures

Geschlossen stark

Rund einen Monat vor der WM in Planica zeigt die Formkurve der Herren nach oben: In Zakopane (Pol) sprang Stefan Kraft hinter Sieger Halvor Egner Granerud (Nor) und Dawid Kubacki (Pol) zu Platz drei. Der Halbzeit-Zweite Jan Hörl (5.), Daniel Tschofenig (9.), Clemens Aigner (10.), Michael Hayböck (12.), Manuel Fettner (15.) und Clemens Leitner (24.) komplettierten ein starkes rot-weiß-rotes Mannschaftsergebnis.

Dieses gab es auch am Tag zuvor, als Österreich in der Aufstellung Tschofenig, Hayböck, Fettner und Kraft das Teamspringen vor Polen gewann.

