Formstarker Kraft beflügelte Österreichs Team

Österreichs Skisprungteam betrieb gestern mit Platz zwei im Mixed-Bewerb von Oslo Wiedergutmachung für den enttäuschenden fünften Rang bei den Olympischen Spielen. Angeführt von einem erneut großartig springenden Stefan Kraft (125 und 130 Meter), behielten Chiara Kreuzer, Manual Fettner und Sara Marita Kramer mit nur 0,8 Punkten vor den drittplatzierten Norwegern die Oberhand. Der Sieg bei dem zur Raw-Air-Serie zählenden Bewerb war allerdings außer Reichweite, der ging mit 75,2 Zählern Vorsprung an Slowenien (Ursa Bogataj, Lovro Kos, Nika Kriznar, Timi Zajc), das bereits bei den Winterspielen eine Klasse für sich war.

Das russische Team, das im von Disqualifikationen geprägten Peking-Springen überraschend Silber geholt hatte, war in Oslo nicht am Start, da die FIS russische und belarussische Sportler in Folge des Ukraine-Kriegs von allen Bewerben ausgeschlossen hat.

Kramer rätselte

Während Kraft nahtlos an seine jüngsten Weltcupsiege in Lahti und Lillehammer anschließen konnte, kam Kramer bei ihrer Premiere auf dem Holmenkollen nicht zurecht. Hatte die 20-Jährige in Lillehammer noch ihren siebenten Saisonsieg gefeiert, kam sie in Oslo nicht so perfekt ins Fliegen. "Keine Ahnung, woran es liegt. Ich vergesse ein bissl auf das Wegspringen", rätselte die Salzburgerin. Am Wochenende könnte sie jedoch bereits vorzeitig den Gesamtweltcup erstmals für sich entscheiden, aktuell führt sie 244 Punkte vor Nika Kriznar. Nach den Norwegen-Wettkämpfen der Raw Air stehen kommende Woche in Oberhof noch zwei Springen aus.

Heute geht es auf dem Holmenkollen weiter. Den Anfang machen die Damen (13 Uhr), ehe die Herren (17 Uhr/beides live in ORF1) folgen. Abgeschlossen wird die Raw-Air-Serie am Sonntag. Diese findet heuer nur in Lillehammer und Oslo statt, Trondheim und Vikersund fallen weg. In Trondheim wird die Schanze für die WM 2025 umgebaut. Und in Vikersund werden heuer von 10. bis 13. März die Weltmeistertitel im Skifliegen vergeben.