Favoritin Pinkelnig im Schongang

"Im Moment ist es Genuss pur für mich", sagte die Führende im Weltcup, die sich mit einem Doppelsieg in Villach einen Vorsprung von 23,5 Punkten im Kampf um die "Goldene Eule" erarbeitet hat. Alle fünf Österreicherinnen (darunter Jacqueline Seifriedsberger als 23.) haben die Ausscheidung gemeistert. Der vierte Wettkampf findet am Sonntag (16.30, ORF 1) ebenfalls in Ljubno statt.

