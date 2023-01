Eva Pinkelnig nimmt Kurs auf die Kristallkugel

Eva Pinkelnig verteidigte in Sapporo ihre Führung.

Eva Pinkelnig setzt ihren Höhenflug im Skisprung-Weltcup fort. Die Vorarlbergerin belegte in Sapporo zwei dritte Ränge und besticht durch eine unglaubliche Konstanz. In den bisherigen elf Einzelbewerbendieser Saison landete die 34-Jährige zehn Mal auf dem Stockerl. "Das ist völlig verrückt. Ich bin von meinem Team wieder perfekt eingestellt worden. Ich bin momentan echt auf einer Welle und genieße es einfach", sagte Pinkelnig, die auf dem besten Weg ist, in die Fußstapfen von Sara Marita Kramer zu treten und die Kristallkugel zu gewinnen. Im Gesamt-Weltcup beträgt Pinkelnigs Vorsprung auf die Deutsche Katharina Althaus bereits 189 Punkte. Für Kramer läuft es hingegen derzeit überhaupt nicht nach Wunsch. Negativer Höhepunkt war die gestrige Disqualifikation wegen eines nicht regelkonformen Anzugs. Die Schildornerin Jacqueline Seifriedsberger (SC Waldzell) verließ Sapporo mit den Rängen 23 und 21 im Gepäck.

Auch Österreichs Nordische Kombinierer kommen immer besser in Schwung: Sie holten in Otepää gestern gleich drei Weltcup-Podestplätze. Nach Lisa Hirner bei den Frauen, die Dritte wurde, landeten auch Samstag-Sieger Johannes Lamparter und Franz-Josef Rehrl mit den Rängen zwei und drei im Männer-Rennen auf dem Siegerbild der Top Drei. Lamparter musste sich dem Deutschen Julian Schmid nur um 1,6 Sekunden geschlagen geben, Rehrl belegte zwei Zehntel dahinter nach Fotofinish gegen Sprungsieger Ryota Yamamoto (Jpn) den letzten Podestplatz.

Johannes Lamparter machte in Otepää zuletzt Meter. Bild: APA/ÖSV/Derganc

Der Gesamtführende Jarl Magnus Riiber droht krankheitsbedingt dagegen länger auszufallen, die deutschen Olympiasieger Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek haben Fieber beziehungsweise Corona. Beim seit Jahren dominanten Riiber ist ungewiss, wann er in den Weltcup zurückkehrt. Zuletzt konnte er nicht trainieren. "Ich stehe hier mit großen Fragen, was meine Form angeht", sagte Riiber.

