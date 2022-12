Es reicht nicht, "nur" gut zu springen

Die großen vier dieser Skisprungsaison gaben sich auch in Engelberg keine Blöße. Dawid Kubacki, Anze Lanisek, Halvor Egner Granerud und Stefan Kraft sind ohne Zweifel die großen Favoriten für die am 28. Dezember beginnende Vierschanzentournee. Doch einer, den ich vor der Generalprobe "nur" als Geheimfavoriten bezeichnet hätte, drängte sich in der Schweiz eindrucksvoll in den Vordergrund: Manuel Fettner.