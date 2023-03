Für die Kombinierer geht es um mehr als nur Medaillen

PLANICA. Die Nordischen Weltmeisterschaften in Planica biegen am Wochenende mit einem geballten Samstagsprogramm und dem traditionellen Langlauf-50er der Herren am Sonntag in die Zielgerade ein. Österreichs Skisprung-Herren verlängerten gestern im Großschanzen-Einzel ihre Durststrecke. Beim Heimtriumph des Slowenen Timi Zajc gingen die rot-weiß-roten Adler erneut leer aus, Stefan Kraft musste sich als Bester mit Rang sechs begnügen. Heute besteht im Teamspringen (16.30 Uhr, live ORF 1) noch eine letzte Chance auf Edelmetall. Für die Nordischen Kombinierer geht es im Einzel vom großen Bakken (10/15 Uhr, live ORF 1) ohnehin um mehr als nur Medaillen.

Die Allrounder im Skispringen und Langlauf standen bereits den ganzen Winter unter besonderer Beobachtung. Denn das Internationale Olympische Komitee ließ im Herbst unmissverständlich anklingen, das es Starterfelder für künftige Winterspiele in dieser Disziplin scharf reduzieren will. Aufgrund der Nichtaufnahme der Frauen ins Olympia-Programm für 2026 und dem Gefährdungsstatus der Männerbewerbe ab 2030 besteht dringender Handlungsbedarf. Das IOC bemängelt vor allem die seit langem auf nur mehr wenige Länder bestehende Konzentration der Disziplin.

Das Staffelrennen letzten Mittwoch zeigte einmal mehr das Dilemma der traditionsreichen Sportart auf. Mit Norwegen, Deutschland und Österreich kämpften gerade einmal drei Nationen wirklich um die Podiumsplätze. "Es ist eine komplexe Geschichte, der Spagat zwischen beiden Sportarten ist enorm", erklärt der Mühlviertler Christian Schwarz, Chef im Nordischen Ausbildungszentrum in Eisenerz, eine der Schwierigkeiten.

Entwicklungshilfe von großen Nationen für schwächere Länder, wie etwa Biathlon vor Jahren bereits mit enormem Erfolg vormachte, ist nun eine der Strategien, um gegenzusteuern. In Seefeld beim Weltcup gab es zuletzt eine Sitzung der stärksten fünf Länder. Der Österreichische Skiverband etwa soll künftig den Polen auf die Sprünge helfen, Norwegen etwa kooperiert mit den Verbänden aus Kasachstan und Lettland.

Zur Diskussion stehen auch neue Wettkampf-Formate. "Wir haben im Kontinentalcup einen Supersprint getestet, wo man nur 800 Meter läuft mit Heats und danach dem Springen. Single-Mixed-Team wäre sicherlich ein Vorschlag, den man auch im Sommer testen kann", sagt FIS-Renndirektor Lasse Ottesen, ein einstiger Weltrekordhalter im Skifliegen.

In den Spuren von Benkovic

Silber deutlich hinter dem 22-jährigen Zajc, dem erst zweiten slowenischen Weltmeister nach Rok Benkovic 2005, sicherte sich der japanische Halbzeit-Führende Ryoyu Kobayashi, Bronze ging an den Polen Dawid Kubacki.

Mit diesen Nationen sowie auch dem norwegischen und deutschen Team wird sich Österreichs Mannschaft heute vor wohl ausverkauftem Hause um die Teambewerbs-Medaillen streiten. "Wir werden die Lockerheit beibehalten, es ist einer der coolsten Bewerbe, da brennen wir sicher", gab sich Kraft kämpferisch. Daniel Tschofenig als Zwölfter, Jan Hörl als 14. und der Theninger Michael Hayböck als 15. gestern müssen sich dafür aber gewiss heute steigern. Tschofenig versprach: "Wir werden voll attackieren."

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl